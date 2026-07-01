مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة

IMG 2349 مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة

طرطوس- سانا‏

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، في صالة الغارديان بالحديقة المركزية بمدينة طرطوس، فعاليات مهرجان القرية السورية، الذي ‌‏تنظمه مؤسسة السلام للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس.‏

IMG 2347 مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة

وأكد رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يأتي ضمن فعاليات الموسم ‌‌‏السياحي لصيف عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس حرص هذا العام على تقديم الفعاليات بأسلوب جديد، وتوزيعها في ‌‌‏مختلف أرجاء المدينة، سواء في الحدائق العامة أم على الكورنيش البحري، وبمواقع ورؤية جديدة، وبمستوى أعلى من ‌‌‏المواسم السابقة.‏

ولفت حليمة إلى أن مجلس المدينة يعمل على تنظيم مهرجانات وفعاليات مميزة خلال صيف 2026، تشمل الجوانب الثقافية ‌‌‏والاجتماعية والتجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.‏

‏وبينت سلام ياسين من مؤسسة السلام للمعارض والمؤتمرات، في تصريح مماثل، أن مهرجان القرية السورية يتضمن ‏فعاليات ‏متنوعة، تشمل سوقاً للتسوق، وأكواخاً للمأكولات، وبيعاً مباشراً، إضافة إلى أنشطة وحفلات ترفيهية مخصصة ‏للأطفال.‏

IMG 2346 مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة

وأوضحت ياسين أن أهمية المهرجان تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم السياحة في طرطوس، بما يسهم في تشجيع الزوار ‌‏على زيارة المحافظة والتمتع بطبيعتها الجميلة، لافتة إلى وجود إقبال من مختلف المحافظات، والعمل حالياً على استقطاب ‌‏زوار من دول مجاورة.‏

المشاركة في المهرجان فرح سعد الدين أوضحت أنها تقدم مأكولات وحلويات ومشروبات باردة وساخنة، مشيرة إلى أن ‌‏مشاركتها تتيح لها التعرف على تجارب أخرى، والاستفادة من خبرات المشاركين، والتواصل المباشر مع الزبائن والاطلاع ‌‏على آرائهم حول المنتجات التي تقدمها.‏

بدورهم، عبر عدد من زوار المهرجان عن إعجابهم بالتنظيم وتنوع المنتجات، حيث بينت جيهان عبود أنها وجدت تشكيلة ‌‏متنوعة من المستلزمات المنزلية بأسعار مناسبة، معربة عن إعجابها بمشاركة سيدات مسنّات في صناعة تحف مميزة، ‌‏وبفعاليات حفل الافتتاح، وداعية الجميع إلى زيارة طرطوس ومشاركة أهلها نشاطاتهم وأجواء الفرح.‏

يستمر مهرجان القرية السورية عشرة أيام، ويقدم فعاليات متنوعة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في مدينة ‌‏طرطوس.‏

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