مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة

طرطوس- سانا
انطلقت مساء أمس الثلاثاء، في صالة الغارديان بالحديقة المركزية بمدينة طرطوس، فعاليات مهرجان القرية السورية، الذي تنظمه مؤسسة السلام للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس.
وأكد رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يأتي ضمن فعاليات الموسم السياحي لصيف عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس حرص هذا العام على تقديم الفعاليات بأسلوب جديد، وتوزيعها في مختلف أرجاء المدينة، سواء في الحدائق العامة أم على الكورنيش البحري، وبمواقع ورؤية جديدة، وبمستوى أعلى من المواسم السابقة.
ولفت حليمة إلى أن مجلس المدينة يعمل على تنظيم مهرجانات وفعاليات مميزة خلال صيف 2026، تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والتجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
وبينت سلام ياسين من مؤسسة السلام للمعارض والمؤتمرات، في تصريح مماثل، أن مهرجان القرية السورية يتضمن فعاليات متنوعة، تشمل سوقاً للتسوق، وأكواخاً للمأكولات، وبيعاً مباشراً، إضافة إلى أنشطة وحفلات ترفيهية مخصصة للأطفال.
وأوضحت ياسين أن أهمية المهرجان تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم السياحة في طرطوس، بما يسهم في تشجيع الزوار على زيارة المحافظة والتمتع بطبيعتها الجميلة، لافتة إلى وجود إقبال من مختلف المحافظات، والعمل حالياً على استقطاب زوار من دول مجاورة.
المشاركة في المهرجان فرح سعد الدين أوضحت أنها تقدم مأكولات وحلويات ومشروبات باردة وساخنة، مشيرة إلى أن مشاركتها تتيح لها التعرف على تجارب أخرى، والاستفادة من خبرات المشاركين، والتواصل المباشر مع الزبائن والاطلاع على آرائهم حول المنتجات التي تقدمها.
بدورهم، عبر عدد من زوار المهرجان عن إعجابهم بالتنظيم وتنوع المنتجات، حيث بينت جيهان عبود أنها وجدت تشكيلة متنوعة من المستلزمات المنزلية بأسعار مناسبة، معربة عن إعجابها بمشاركة سيدات مسنّات في صناعة تحف مميزة، وبفعاليات حفل الافتتاح، وداعية الجميع إلى زيارة طرطوس ومشاركة أهلها نشاطاتهم وأجواء الفرح.
يستمر مهرجان القرية السورية عشرة أيام، ويقدم فعاليات متنوعة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في مدينة طرطوس.