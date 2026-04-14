وزارة التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية بدمشق حول التواصل المؤسسي الفعال في بيئة العمل

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية دورة تدريبية بعنوان “التواصل المؤسسي الفعّال وإدارة التفاعل داخل بيئة العمل”، بمشاركة عدد من موظفي الجهات العامة، بهدف تعزيز مهارات التواصل المهني لدى الكوادر الحكومية، ورفع كفاءتهم في إدارة التفاعل داخل بيئة العمل، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتطوير العلاقات الوظيفية.

وتهدف الدورة التي أقيمت على مدى يومين بدمشق، واختتمت اليوم الثلاثاء، إلى تنمية القدرة على التعامل الإيجابي مع الزملاء والمراجعين، وبناء بيئة عمل قائمة على الفهم والتعاون وتقبّل الرأي الآخر.

تعزيز كفاءة التواصل المؤسسي

وتضمنت الدورة أساسيات مهارات التواصل في بيئة العمل، وأنماط التواصل وأدواته، وسبل اختيار قنوات الاتصال المناسبة، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي بأساليب التواصل الفردية، ومهارات العمل ضمن الفريق والعلاقات المهنية، ومهارات الاستماع الفعّال، وآليات تقديم وتلقي التغذية الراجعة، والتواصل في المواقف الحساسة، وإدارة الخلافات والنقاشات داخل بيئة العمل، إضافة إلى توثيق مخرجات الاجتماعات بشكل احترافي.

وأوضح مدرب مهارات التواصل وأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جمال فضلون، أن التدريب ركّز على تزويد المشاركين بأدوات عملية ونماذج حديثة تساعدهم على تحسين تواصلهم مع الآخرين، سواء ضمن فرق العمل أو في العلاقات المهنية، مبيناً أن تطوير مهارات التواصل يعد من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات فعالة وقادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين،

أثر إيجابي على بيئة العمل

من جانبه أشار المشارك محمود مصطفى محمد، رئيس الدائرة الاقتصادية في الخطوط الجوية السورية، إلى أهمية الدورة في تعزيز القدرة على فهم الآخرين والتعامل الإيجابي مع الملاحظات والنقد، لافتاً إلى أن التدريب يسهم في تقليل الاحتكاكات داخل بيئة العمل، وتحسين أساليب تقديم النصيحة والتوجيه بما يحقق الفائدة المشتركة.

بدورها أكدت المشاركة هديل خليل، من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية الدورة في تطوير مهاراتها في مجال التدريب والتعامل مع المدربين والمتدربين، مشيرة إلى أن التواصل الفعّال يشكل عنصراً أساسياً في نجاح العملية التدريبية وتحقيق أهدافها.

ونفذت وزارة التنمية الإدارية سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة، شملت دورات في القيادة الإدارية، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى برامج متقدمة في إدارة الجودة الشاملة ومهارات التفاوض والإقناع.