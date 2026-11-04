المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏

ريف دمشق- سانا
بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية – فرع دمشق، اليوم الأربعاء، أعمال تزفيت الطريق القديم الواصل بين بيروت وجسر الزبداني، بدءاً من تقاطع صحارى، بطول يقارب 18 كيلومتراً.
وأوضح مدير الفرع المؤسسة المهندس بسام دكاك، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يهدف إلى تحسين واقع الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 120 يوماً.
وأشار دكاك إلى أن الأعمال تضمنت صيانة المواقع المتضررة على الطريق، من خلال قشط الأجزاء المتضررة وإعادة تسويتها، والبدء بتزفيتها، إضافة إلى وضع حواجز حماية أمام المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
ولفت دكاك، إلى أن الأعمال شملت أيضاً إعادة تأهيل خنادق تصريف مياه الأمطار على جانبي الطريق في منطقة الشيخ زايد، من خلال صيانتها وترميم الأجزاء المتضررة منها، بما يسهم في تحسين كفاءة تصريف المياه والحد من تجمعها على الطريق.