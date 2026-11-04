الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
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المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏

dji fly 20261104 21058 م 819 1793790959514 photo المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏
تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني-ريف دمشق-4-11-2026-سانا

ريف دمشق- سانا

بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية – فرع دمشق، اليوم الأربعاء، أعمال تزفيت ‏الطريق القديم الواصل بين بيروت وجسر الزبداني، بدءاً من تقاطع صحارى، بطول ‏يقارب 18 كيلومتراً.‏

dji fly 20261104 21110 م 820 1793790962321 photo المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏

وأوضح مدير الفرع المؤسسة المهندس بسام دكاك، في تصريح لمراسل سانا، أن ‏المشروع يهدف إلى تحسين واقع الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل ‏حركة المرور، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 120 يوماً.‏

IMG 3624 المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏

وأشار دكاك إلى أن الأعمال تضمنت صيانة المواقع المتضررة على الطريق، من ‏خلال قشط الأجزاء المتضررة وإعادة تسويتها، والبدء بتزفيتها، إضافة إلى وضع ‏حواجز حماية أمام المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.‏

ولفت دكاك، إلى أن الأعمال شملت أيضاً إعادة تأهيل خنادق تصريف مياه الأمطار ‏على جانبي الطريق في منطقة الشيخ زايد، من خلال صيانتها وترميم الأجزاء ‏المتضررة منها، بما يسهم في تحسين كفاءة تصريف المياه والحد من تجمعها على ‏الطريق.‏

IMG 3629 المواصلات الطرقية تبدأ تزفيت الطريق القديم بين بيروت والزبداني ‏
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