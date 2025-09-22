فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية

6666666 فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية، حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا اليوم بريف المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق الأول اندلع ظهر اليوم في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتمكنت الفرق من السيطرة عليه بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل.

وأشار كيال إلى أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق في منطقة ترتياح قرب سلمى في جبل الأكراد، لافتاً إلى أن وعورة المنطقة ووجود الألغام التي خلفها النظام البائد يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران.

وأشار إلى أن الحريق الثالث اندلع في منطقة جبل التركمان بالقرب من قرية القصب على طريق السكرية، وامتد على مساحة واسعة من الغابات الحراجية، حيث تعمل الفرق على تطويقه والحد من انتشاره.

وأكد كيال أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي الصمدانية ورويحينة في ريف القنيطرة
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية يستعرض تراث سبع محافظات سورية
وزير الطوارئ: قطر ترسل حوّامات خاصّة لدعم جهود إطفاء حرائق الساحل السوري
توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق منصة وطنية تدعم جهود توثيق المفقودين في سوريا
الهلال الأحمر السوري… إيصال مساعدات إنسانية لأهالي بلدة كويا في ريف درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك