فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية، حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا اليوم بريف المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق الأول اندلع ظهر اليوم في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتمكنت الفرق من السيطرة عليه بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل.

وأشار كيال إلى أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق في منطقة ترتياح قرب سلمى في جبل الأكراد، لافتاً إلى أن وعورة المنطقة ووجود الألغام التي خلفها النظام البائد يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران.

وأشار إلى أن الحريق الثالث اندلع في منطقة جبل التركمان بالقرب من قرية القصب على طريق السكرية، وامتد على مساحة واسعة من الغابات الحراجية، حيث تعمل الفرق على تطويقه والحد من انتشاره.

وأكد كيال أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.