رئيس البرلمان العربي: أمن الخليج واستقراره جزء من أمن العالم العربي

الرياض-سانا
أكد رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي أن أمن دول الخليج واستقرارها امتداد لأمن العالم العربي، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف العربية لحماية سيادة الدول وأمنها واستقرارها، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة.
وقال العتيبي خلال افتتاح الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، الذي تستضيفه السعودية ونشر على موقع البرلمان: “إن أي تهديد لأمن دول الخليج يستوجب موقفاً عربياً موحداً”، مجدداً إدانة البرلمان العربي لاعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما فيها محاولات استهداف المقدسات والمطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية.
وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، محذراً من خطورة عرقلة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، لما تمثله من تهديد للاقتصاد العالمي، ومشدداً على أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة.
تعزيز العمل البرلماني العربي
وأشار العتيبي إلى أن قوة العمل العربي المشترك تنبع من وحدة المواقف وتكامل الجهود وتحويل التطلعات إلى إنجازات، موضحاً أن البرلمان العربي يعمل على تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتعاون مع المجالس التشريعية الخليجية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا العربية.
وشدد على أن العمل البرلماني الخليجي، بما يمتلكه من تجربة راسخة وإرث مؤسسي، يشكل رافداً أساسياً للعمل العربي المشترك وتعزيز حضوره وتأثيره، لافتاً إلى أهمية صون المصالح العربية في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتنامية.
وأكد ضرورة مواصلة التحرك البرلماني العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، وبمشاركة رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.