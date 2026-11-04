رئيس البرلمان العربي: أمن الخليج واستقراره جزء من أمن العالم العربي

الرياض-سانا‏

أكد رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي أن أمن دول الخليج واستقرارها امتداد ‏لأمن العالم العربي، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف العربية لحماية سيادة الدول ‏وأمنها واستقرارها، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة.‏

وقال العتيبي خلال افتتاح الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب ‏والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، الذي تستضيفه ‏السعودية ونشر على موقع البرلمان: “إن أي تهديد لأمن دول الخليج يستوجب موقفاً ‏عربياً موحداً”، مجدداً إدانة البرلمان العربي لاعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما ‏فيها محاولات استهداف المقدسات والمطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية.‏

وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية ‏أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، محذراً من خطورة عرقلة الملاحة في مضيقي هرمز ‏وباب المندب، لما تمثله من تهديد للاقتصاد العالمي، ومشدداً على أن حماية الممرات ‏البحرية مسؤولية دولية مشتركة.‏

تعزيز العمل البرلماني العربي

وأشار العتيبي إلى أن قوة العمل العربي المشترك تنبع من وحدة المواقف وتكامل الجهود ‏وتحويل التطلعات إلى إنجازات، موضحاً أن البرلمان العربي يعمل على تطوير أدائه ‏المؤسسي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتعاون مع المجالس التشريعية الخليجية، بما ‏يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا العربية.‏

وشدد على أن العمل البرلماني الخليجي، بما يمتلكه من تجربة راسخة وإرث مؤسسي، ‏يشكل رافداً أساسياً للعمل العربي المشترك وتعزيز حضوره وتأثيره، لافتاً إلى أهمية ‏صون المصالح العربية في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتنامية.‏

وأكد ضرورة مواصلة التحرك البرلماني العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب ‏الفلسطيني، وحماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.‏

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، ‏وبمشاركة رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏