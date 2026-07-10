هيئة الطيران المدني تطلق تجريبياً الموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطارَي دمشق وحلب الدوليين

photo 2026 07 10 01 01 04 هيئة الطيران المدني تطلق تجريبياً الموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطارَي دمشق وحلب الدوليين

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم الخميس، إطلاق النسخة التجريبية من الموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطارَي دمشق الدولي وحلب الدولي، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المسافرين، والمراجعين إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن المرحلة التجريبية تهدف إلى استقبال ملاحظات المستخدمين وإجراء التحسينات الفنية اللازمة، تمهيداً للإطلاق الرسمي للموقعين.

وبينت أن المواقع الإلكترونية توفر باقة من الخدمات والمعلومات، أبرزها جدول الرحلات، واستقبال الشكاوى والمقترحات، وخدمة المفقودات، ومعلومات عن شركات الطيران العاملة في كل مطار، والعديد من الخدمات والمعلومات الأخرى المتعلقة بكل مطار، والتي سيتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

ودعت الهيئة إلى زيارة الموقعين الإلكترونيين عبر الرابطين التاليين:

مطار دمشق الدولي
مطار حلب الدولي

ورحبت الهيئة بالملاحظات والمقترحات خلال المرحلة التجريبية، لما لها من دور في تطوير المواقع، والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمسافرين.

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