السورية للبريد تحدّد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال يومي الجمعة والسبت

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للبريد مواعيد دوام إضافية في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام على المواطنين، وخاصة مع صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الخميس، أن برنامج الدوام الإضافي وفق الآتي.

دمشق

يوم الجمعة: الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

يوم السبت: الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 6:00 مساءً

ومكتب بريد مشروع دمر

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

ريف دمشق

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)، والمكاتب البريدية التالية.

سبينة – المليحة – عرطوز – رنكوس – بيت تيما – سعسع

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

حماة

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية، والمكاتب البريدية التالية: مصياف – محردة – شطحة – عوج

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً

دير الزور

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 ظهراً.

وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في العاشر من شهر أيار الجاري، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش، يبدأ من يوم الإثنين الماضي الموافق لـ 11 من الشهر الجاري، ولغاية الـ26 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة بالمحافظات.