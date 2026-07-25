حمص تستنفر فرق الإسعاف والدفاع المدني استجابة لحادث السير على ‏طريق دير الزور – دمشق ‏

حمص-سانا
وجهت محافظة حمص إلى استنفار فرق منظومة الإسعاف السريع والدفاع المدني ومديرية الصحة لتقديم المساعدة العاجلة للمصابين، إثر حادث سير مروع وقع في وقت سابق اليوم السبت، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب على طريق دير الزور- دمشق.
وأدى الحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم، إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية، ما استدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وذكرت المحافظة عبر التلغرام، أن محافظ حمص مرهف النعسان يتابع إجراءات الاستجابة الطارئة وجهود فرق الإسعاف والدفاع المدني، متقدّماً بخالص المواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأوضحت أن المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية يعمل على متابعة إجراءات الاستجابة الطارئة في مشافي تدمر وحمص، لضمان سرعة استقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما يسهم في رفع جاهزية الاستجابة والتعامل مع تداعيات الحادث.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا.