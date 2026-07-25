حمص تستنفر فرق الإسعاف والدفاع المدني استجابة لحادث السير على ‏طريق دير الزور – دمشق ‏

photo 15 2026 07 25 14 44 14 1 حمص تستنفر فرق الإسعاف والدفاع المدني استجابة لحادث السير على ‏طريق دير الزور – دمشق ‏

حمص-سانا

وجهت محافظة حمص إلى استنفار فرق منظومة الإسعاف السريع والدفاع ‌‏المدني ومديرية الصحة لتقديم المساعدة العاجلة للمصابين، إثر حادث سير ‌‏مروع وقع في وقت سابق اليوم السبت، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب على ‌‏طريق دير الزور- دمشق.‏

وأدى الحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم، إلى وفاة 35 شخصاً ‌‏وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية، ما ‏استدعى استنفار منظومة ‌‏الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى ‏موقع الحادث، إلى جانب ‌‏رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية ‏لاستقبال المصابين، وتقديم ‌‏الرعاية الطبية اللازمة.‏

وذكرت المحافظة عبر التلغرام، أن محافظ حمص مرهف النعسان يتابع ‌‏إجراءات الاستجابة الطارئة وجهود فرق الإسعاف والدفاع المدني، متقدّماً ‌‏بخالص المواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.‏

وأوضحت أن المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية يعمل على متابعة ‌‏إجراءات الاستجابة الطارئة في مشافي تدمر وحمص، لضمان سرعة ‌‏استقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما يسهم في رفع ‌‏جاهزية الاستجابة والتعامل مع تداعيات الحادث.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير ‌‏مروعاً، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا.‏

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