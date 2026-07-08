اجتماع في السويداء يبحث أولويات تطوير القطاع الزراعي والتحديات الراهنة

IMG 6490 اجتماع في السويداء يبحث أولويات تطوير القطاع الزراعي والتحديات الراهنة

السويداء-سانا

تركزت محاور اجتماع وزير الزراعة باسل السويدان ومحافظ السويداء مصطفى البكور، ومدير الزراعة بالمحافظة علاء شهيب حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والاحتياجات اللازمة لتطويره وفق الأولويات.

IMG 6499 اجتماع في السويداء يبحث أولويات تطوير القطاع الزراعي والتحديات الراهنة

وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمبنى المحافظة، أمس الثلاثاء، واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأبرز احتياجاته، وفي مقدمتها إعادة تفعيل مشتل الكوم، وتأمين مستلزمات إنتاج الغراس.


وعرض مديرو فروع المؤسسات والجهات التابعة للقطاع الزراعي في المحافظة، أبرز التحديات التي تواجه عملهم في قطاعات الأعلاف، والدواجن، وإكثار البذار، ومشروع استصلاح الأراضي، والبحوث العلمية الزراعية، وهيئة البادية.

بعض احتياجات القطاع الزراعي


وطالب المشاركون باستبدال الآليات الزراعية المتهالكة، وتعويض النقص في المعدات الزراعية الناتج عن السرقات والأحداث التي شهدتها المحافظة، إلى جانب تأمين البذار والأعلاف للمزارعين، وتوفير الغراس والمشاتل الحراجية، ومعالجة الصعوبات المتعلقة باستيراد المنتجات الزراعية وتصديرها، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للعاملين.

IMG 6494 اجتماع في السويداء يبحث أولويات تطوير القطاع الزراعي والتحديات الراهنة

وأكد الوزير السويدان، أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات القطاع الزراعي بالمحافظة  ضمن الإمكانات المتاحة، مشدداً على متابعة جميع القضايا التي طُرحت خلال الاجتماع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.


وأشار الوزير إلى أن أولويات المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تشمل تأمين حقوق العاملين، وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة الوزارة، وأتمتة البيانات الإدارية، وتطوير التشريعات، وتعزيز خدمات الصحة الحيوانية، وتطوير المخابر، وتأمين الأسمدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع جديدة من شأنها توفير فرص عمل، تنعكس إيجاباً على المزارعين، وتسهم في دعم استقرار القطاع الزراعي.

حضر الاجتماع مدير مركز السياسات الزراعية بالوزارة هايل ريحان، ومدير الاتصال الحكومي خالد صعيدي.

IMG 6493 scaled اجتماع في السويداء يبحث أولويات تطوير القطاع الزراعي والتحديات الراهنة
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