محافظ القنيطرة يتفقد مشفى الجولان الوطني ويؤكد أهمية تحسين الخدمات ‏المقدمة ‏

القنيطرة-سانا ‏

تفقد محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم الثلاثاء، مشفى الجولان ‏الوطني، واطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، واحتياجات ‏المشفى والصعوبات التي تواجه سير العمل.‏

واستمع المحافظ خلال الجولة التفقدية إلى شرحٍ من إدارة المشفى حول واقع ‏العمل في مختلف الأقسام، ومستوى الخدمات الطبية والإسعافية، إضافةً إلى ‏أبرز الاحتياجات المتعلقة بالتجهيزات والكوادر الطبية والفنية، بما يسهم في ‏تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.‏

وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات ‏للمرضى، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق العمل، والتنسيق مع ‏الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى ‏الرعاية الصحية في المحافظة.‏

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها محافظة ‏القنيطرة للاطلاع على واقع المؤسسات الخدمية، ومتابعة احتياجاتها، بما ‏يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.‏

ومشفى الجولان الوطني مرفق طبي حكومي رئيسي في محافظة ‏القنيطرة، ويضم أقساماً عدة منها عيادات الغدد والسكري، العينية، ووحدة ‏غسيل الكلى المجهزة، ويقدم خدمة تقنية تصوير شعاعي رقمي حديثة ‏أدخلت مؤخراً. ‏