محافظ القنيطرة يتفقد مشفى الجولان الوطني ويؤكد أهمية تحسين الخدمات ‏المقدمة ‏

القنيطرة-سانا
تفقد محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم الثلاثاء، مشفى الجولان الوطني، واطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، واحتياجات المشفى والصعوبات التي تواجه سير العمل.
واستمع المحافظ خلال الجولة التفقدية إلى شرحٍ من إدارة المشفى حول واقع العمل في مختلف الأقسام، ومستوى الخدمات الطبية والإسعافية، إضافةً إلى أبرز الاحتياجات المتعلقة بالتجهيزات والكوادر الطبية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.
تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها محافظة القنيطرة للاطلاع على واقع المؤسسات الخدمية، ومتابعة احتياجاتها، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
ومشفى الجولان الوطني مرفق طبي حكومي رئيسي في محافظة القنيطرة، ويضم أقساماً عدة منها عيادات الغدد والسكري، العينية، ووحدة غسيل الكلى المجهزة، ويقدم خدمة تقنية تصوير شعاعي رقمي حديثة أدخلت مؤخراً.