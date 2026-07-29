افتتاح عيادة طبية لأمراض القلب والأورام عند الأطفال بمشفى التوليد بحماة

حماة-سانا

افتتحت مديرية الصحة بمحافظة حماة اليوم الأربعاء، عيادة طبية مجانية متخصصة بأمراض القلب والأورام عند الأطفال، وذلك في مشفى التوليد والأطفال بالمحافظة.

وأوضح المشرف على العيادة الدكتور موفق بيطار أن العيادة بدأت منذ اليوم استقبال الأطفال المرضى وتقديم خدمات الفحص والتشخيص الطبي لأمراض القلب والأورام مع تقديم النصائح والإرشادات لذويهم حول ضرورة متابعة الحالات المرضية لديهم، بما يضمن تحسين صحتهم وعدم حدوث مضاعفات.

ولفت بيطار إلى أن مشفى التوليد والأطفال بحماة يقدم خدماته إلى نحو 600 مريض بالتلاسيميا، ما يتطلب كادراً طبياً وتمريضياً أكبر من الموجود حالياً كون المرضى يحتاجون إلى متابعة دائمة لجهة نقل الدم بشكل دوري، مشيراً إلى أهمية إجراء الفحص السريري والتحري المبكر عن مرض التلاسيميا، إضافة إلى تنظيم جلسات تثقيف صحي للمصابين.

وكانت مديرية صحة حماة افتتحت الشهر الماضي عيادة طبية متخصصة بأمراض الدم في مشفى التوليد والأطفال بحماة.