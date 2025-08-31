الطليعة يحرز لقب بطولة النصر والتحرير بحماة بكرة القدم

حماة-سانا

أحرز نادي الطليعة لقب بطولة النصر والتحرير لناشئي كرة القدم بعد فوزهم بالمباراة النهائية على عمال حماة بهدفين دون مقابل، وذلك في البطولة التي أقيمت في حماة.

وكان الطليعة تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه بالدور نصف النهائي على النواعير1 -0، بينما تغلب عمال حماة على مورك 3-0.

وأوضح مدرب الطليعة ماهر رحيم لمراسل سانا أن الهدف من هذه البطولة التنشيطية هو تطوير مهارات اللاعبين واختيار الأنسب منهم لتمثيل منتخب حماة في البطولات المحلية المقبلة.

وشارك في البطولة عشرة أندية تم تقسيمها على مجموعتين.

يذكر أن نادي النواعير أحرز مطلع الشهر الجاري بطولة النصر والتحرير بحماة لفئة الأشبال والتي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية بكرة القدم.