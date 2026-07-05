اندلاع حريق في مخبز نوى الآلي بريف درعا الغربي دون ‏خروجه من الخدمة

درعا-سانا‏

اندلع حريق في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي، ‏اليوم الأحد، واقتصرت الأضرار على الماديات، دون خروجه من الخدمة، وسجلت حالتا اختناق تم إسعافهما إلى ‏المشفى الوطني في المدينة‎.‎

وأوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدرعا، ‏خليل الحسن في تصريح لـ سانا، أن الحريق لم يؤد إلى خروج ‏المخبز من الخدمة، مبيناً أن الورشات المختصة باشرت إزالة ‏آثار الحريق، وعملت على استبدال الشوادر في غرفة التخمير ‏النهائي، على أن تُستأنف أعمال المخبز بشكل اعتيادي خلال ‏عدة ساعات‎.‎

ولفت الحسن إلى أن مخبز نوى يضم خطي إنتاج، وتبلغ الطاقة ‏الإنتاجية لكل خط ‌‏13.5 طناً يومياً، مشيراً إلى أن المخبز كان ‏يعمل على خط إنتاج ‏واحد، فيما يُستخدم الخط الثاني عند حدوث ‏أي عطل أو أعمال ‏صيانة‎.‎

من جانبه، قال مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد في تصريح مماثل: إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد ‏باندلاع حريق في مخبز مدينة نوى، حيث توجهت الفرق للموقع، ‏وقام فريق الإسعاف بإسعاف شخصين مصابين باختناق، فيما ‏عمل فريق الإطفاء على إخماد الحريق وتبريده.‎

وبين محمد أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من ‏حراق الفرن، موضحاً أن الحادث خلّف أضراراً مادية كبيرة أدت ‏لإيقاف أحد خطوط المخبز عن العمل‎.‎

ويغطي مخبز نوى الآلي احتياجات مدينة نوى والبلدات ‏المحيطة من مادة الخبز ضمن المواصفات المعتمدة‎.‎