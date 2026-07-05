اندلاع حريق في مخبز نوى الآلي بريف درعا الغربي دون ‏خروجه من الخدمة

درعا-سانا
اندلع حريق في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي، اليوم الأحد، واقتصرت الأضرار على الماديات، دون خروجه من الخدمة، وسجلت حالتا اختناق تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في المدينة.
وأوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدرعا، خليل الحسن في تصريح لـ سانا، أن الحريق لم يؤد إلى خروج المخبز من الخدمة، مبيناً أن الورشات المختصة باشرت إزالة آثار الحريق، وعملت على استبدال الشوادر في غرفة التخمير النهائي، على أن تُستأنف أعمال المخبز بشكل اعتيادي خلال عدة ساعات.
ولفت الحسن إلى أن مخبز نوى يضم خطي إنتاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل خط 13.5 طناً يومياً، مشيراً إلى أن المخبز كان يعمل على خط إنتاج واحد، فيما يُستخدم الخط الثاني عند حدوث أي عطل أو أعمال صيانة.
من جانبه، قال مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد في تصريح مماثل: إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في مخبز مدينة نوى، حيث توجهت الفرق للموقع، وقام فريق الإسعاف بإسعاف شخصين مصابين باختناق، فيما عمل فريق الإطفاء على إخماد الحريق وتبريده.
وبين محمد أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من حراق الفرن، موضحاً أن الحادث خلّف أضراراً مادية كبيرة أدت لإيقاف أحد خطوط المخبز عن العمل.
ويغطي مخبز نوى الآلي احتياجات مدينة نوى والبلدات المحيطة من مادة الخبز ضمن المواصفات المعتمدة.