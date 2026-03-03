وفاة شخص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف الرقة

الرقة-سانا

توفي شخص، وأصيب آخر اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي، من مخلفات النظام البائد، في أراضٍ زراعية غرب مدينة تل أبيض، بريف الرقة الشمالي.

IMG 7130 وفاة شخص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف الرقة

وأوضح مدير مشفى الرشيد الدكتور يحيى المشرف لمراسل سانا، أن المشفى استقبل جثمان الشاب قاسم ثامر الحسين، البالغ من العمر 30 عاماً، من سكان مدينة تل أبيض، وذلك إثر انفجار لغم أثناء وجوده في أرض زراعية بالمنطقة المذكورة.

وأشار المشرف إلى أن أحمد طلال الخميس، 22 عاماً، من سكان منطقة الزيدي، أُصيب بشظايا متعددة جراء الانفجار، وتم إدخاله إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات ‏بليغة، وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة المدنيين إلى ‏منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.

