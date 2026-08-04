الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي وينصب حاجزاً مؤقتاً

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من ست آليات عسكرية، وآلية من نوع «هايلوكس»، اليوم الثلاثاء، عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة المتوغلة نصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وأوقفت المارة وفتشتهم، قبل أن تنسحب.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، صباح اليوم، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وفتشت عدداً من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات اعتقال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.