الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي وينصب حاجزاً مؤقتاً

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من ست آليات عسكرية، وآلية من نوع «هايلوكس»، اليوم ‏الثلاثاء، عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة المتوغلة نصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وأوقفت المارة ‏وفتشتهم، قبل أن تنسحب.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، صباح اليوم، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك ‏بريف درعا الغربي، وفتشت عدداً من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات ‏اعتقال.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها.‏

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وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏