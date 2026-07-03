نقابة المهندسين السوريين تدين التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا‏

أدان مجلس نقابة المهندسين السوريين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط ‌‏القصر العدلي بمنطقة الحجاز في دمشق، معرباً عن استنكاره لهذا الاعتداء الذي طال ‌‏مرفقاً مدنياً يرتاده المحامون والأهالي.‏

وأكد المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة، وقوفه إلى جانب الدولة، ودعمه ‌‏لجهود القوات الأمنية والعسكرية في ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية وكل من يسعى ‌‏إلى المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيراً إلى تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا.‏

واستهدف تفجير إرهابي بعبوة ناسفة أحد المقاهي قرب القصر العدلي بدمشق يوم أمس ‌‏الخميس، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.‏