نقابة المهندسين السوريين تدين التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا
أدان مجلس نقابة المهندسين السوريين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بمنطقة الحجاز في دمشق، معرباً عن استنكاره لهذا الاعتداء الذي طال مرفقاً مدنياً يرتاده المحامون والأهالي.
وأكد المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة، وقوفه إلى جانب الدولة، ودعمه لجهود القوات الأمنية والعسكرية في ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية وكل من يسعى إلى المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيراً إلى تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا.
واستهدف تفجير إرهابي بعبوة ناسفة أحد المقاهي قرب القصر العدلي بدمشق يوم أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.