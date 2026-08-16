وفاة طفلين جراء حادث سير على طريق حزرما بريف دمشق

photo 2026 08 16 15 51 24 وفاة طفلين جراء حادث سير على طريق حزرما بريف دمشق
أرشيف

ريف دمشق-سانا‏

توفي طفلان اليوم الأحد جراء حادث سير وقع على طريق ‏حزرما في ريف دمشق، نتيجة تصادم دراجة نارية كانا ‏يستقلانها مع جرار زراعي‎.‎

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة ريف دمشق بسام حمد في تصريح لمراسل ‏سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور تلقيها البلاغ، ‏وتوجهت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للطفلين، ‏ونقلهما على وجه السرعة إلى مشفى دوما‎.‎

وأضاف حمد أن الطفلين وصلا إلى المشفى بحالة حرجة، ‏وفارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما البليغة رغم جهود الكادر ‏الطبي لإنقاذهما‎.‎

ولفت حمد إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في ‏الموقع للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه‎.‎

ويشير هذا الحادث الى المخاطر المرورية الناجمة عن قيادة ‏الأطفال واليافعين للدراجات النارية على الطرقات العامة ‏والفرعية، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية حملاتها ‏التوعوية وتسيير دورياتها للحد من هذه الظاهرة، مع التأكيد ‏على ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقواعد السلامة العامة‎.‎

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