وفاة طفلين جراء حادث سير على طريق حزرما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
توفي طفلان اليوم الأحد جراء حادث سير وقع على طريق حزرما في ريف دمشق، نتيجة تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها مع جرار زراعي.
وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق بسام حمد في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور تلقيها البلاغ، وتوجهت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للطفلين، ونقلهما على وجه السرعة إلى مشفى دوما.
وأضاف حمد أن الطفلين وصلا إلى المشفى بحالة حرجة، وفارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما البليغة رغم جهود الكادر الطبي لإنقاذهما.
ولفت حمد إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في الموقع للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
ويشير هذا الحادث الى المخاطر المرورية الناجمة عن قيادة الأطفال واليافعين للدراجات النارية على الطرقات العامة والفرعية، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية حملاتها التوعوية وتسيير دورياتها للحد من هذه الظاهرة، مع التأكيد على ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقواعد السلامة العامة.