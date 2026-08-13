الدفاع المدني يخمد حريقين في أراضٍ زراعية وحراجية بريف طرطوس

طرطوس-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس، اليوم الخميس، حريقين اندلعا في أراضٍ زراعية وحراجية ومناطق أعشاب بريف المحافظة، وتمكنت من تطويق النيران ومنع انتشارها.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة عبد المنعم صطيف، في تصريح لـ سانا، أن الحريق الأول اندلع في أراض زراعية وحراجية بقرية البيضا في منطقة بانياس، واستمرت عمليات إخماده نحو ثلاث ساعات، بالتعاون مع الأهالي، وشملت تطويق النيران وتأمين الموقع والتأكد من عدم تجددها.
وأضاف صطيف أن الفرق استجابت أيضاً لحريق أعشاب قرب دوار جنينة رسلان في منطقة دريكيش، وتمكنت من إخماده وإجراء عمليات التبريد والتأكد من السيطرة عليه بشكل كامل.
وأشار إلى جاهزية فرق الدفاع المدني للاستجابة لبلاغات الحرائق في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما الزراعية والحراجية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بما يسهم في الحد من الأضرار وحماية الأراضي والغطاء النباتي.
وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت 124 حريقاً في مختلف أنحاء سوريا، يوم أمس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين قدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الماديات.