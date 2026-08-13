الدفاع المدني يخمد حريقين في أراضٍ زراعية وحراجية بريف طرطوس

photo 2026 08 13 18 47 44 الدفاع المدني يخمد حريقين في أراضٍ زراعية وحراجية بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس، ‏اليوم الخميس، حريقين اندلعا في أراضٍ زراعية وحراجية ومناطق أعشاب بريف ‏المحافظة، وتمكنت من تطويق النيران ومنع انتشارها.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة عبد المنعم صطيف، في ‏تصريح لـ سانا، أن الحريق الأول اندلع في أراض زراعية وحراجية بقرية البيضا في ‏منطقة بانياس، واستمرت عمليات إخماده نحو ثلاث ساعات، بالتعاون مع الأهالي، ‏وشملت تطويق النيران وتأمين الموقع والتأكد من عدم تجددها.‏

وأضاف صطيف أن الفرق استجابت أيضاً لحريق أعشاب قرب دوار جنينة رسلان في ‏منطقة دريكيش، وتمكنت من إخماده وإجراء عمليات التبريد والتأكد من السيطرة عليه ‏بشكل كامل.‏

وأشار إلى جاهزية فرق الدفاع المدني للاستجابة لبلاغات الحرائق في مختلف مناطق ‏المحافظة، ولا سيما الزراعية والحراجية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بما يسهم في الحد ‏من الأضرار وحماية الأراضي والغطاء النباتي.‏

وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت 124 حريقاً في مختلف أنحاء سوريا، يوم أمس، ‏أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين قدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت الأضرار ‏الأخرى على الماديات.‏

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