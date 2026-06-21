التنمية الإدارية تطلق تدريباً حول إدارة المشاريع التنموية لتطوير قدرات العاملين بالقطاع العام

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التنمية الإدارية السورية اليوم الأحد تدريباً بعنوان “إدارة المشاريع التنموية” بالتعاون مع شركة “شبابيك” للبرامج والتدريبات والاستشارات في دمشق، بهدف تعزيز المفاهيم والمنهجيات الحديثة المرتبطة بتصميم وتنفيذ وإغلاق المشاريع التنموية في القطاع العام، وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.

وأوضح المدرب في إدارة المشاريع والبرامج سامر زكور لـ سانا، أن إدارة المشاريع التنموية تعد من المجالات شبه الجديدة في سوريا، وأن التدريب يهدف إلى إدخال مناهج عالمية حديثة مرتبطة بهذا المجال ضمن مراحل تصميم المشاريع وتنفيذها وإغلاقها، مبيناً أن الفئة المستهدفة تشمل العاملين في عدد من الوزارات، ولا سيما مديري الدوائر والمديريات، بوصفهم من صناع القرار في المستوى الوظيفي الثاني.

ولفت زكور إلى أن اعتماد منهجية المشاريع التنموية يشكل خطوة تسبق الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة التنمية، مشيراً إلى أن معظم المشاريع خلال المرحلة السابقة كانت تركز على معالجة المشكلات الآنية والطارئة، ما أدى إلى جمود في أساليب تصميم المشاريع، مؤكداً أهمية الانتقال إلى المشاريع التنموية التي تعتمد منهجيات تعالج التحديات الحالية، وتحقق أثراً مستداماً.

وأكد أن المتدربين سيكتسبون مهارات إدخال منهجيات جديدة تعتمد على تحليل الأصول المجتمعية والتحليل المنهجي ومنهجية الرابط الثلاثي في تصميم المشاريع، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في التخطيط للمشاريع وتنفيذها وإغلاقها، ودمج المنهجيات التنموية الحديثة مع الأساليب التقليدية في إدارة المشاريع.

تحديات ومهارات

من جانبه أوضح معاون مدير الأسواق في الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس خالد سالم، أن أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التنموية اختيار المشروع الأنسب والمفاضلة بين المشاريع المتاحة استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بها.

وأشار إلى أن التدريب يسهم في تطوير مهارات تحديد فكرة المشروع وأصحاب المصلحة، ووضع المؤشرات وقياسها وتقييم نتائج المشروع، بما يعزز كفاءة إدارة المشاريع التنموية، ولا سيما في قطاع الاتصالات والخدمة الشاملة الهادفة إلى إيصال خدمات الاتصالات إلى المناطق الريفية والنائية.

بدورها أكدت محللة إدارية في وزارة التنمية الإدارية ياسمين ميهوب، أن الاستدامة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التنموية، مشيرة إلى أهمية التخطيط السليم للمشروعات، وتقييم أثر خطوات التنفيذ ومتابعتها بما يضمن استمرارها وتحقيق أهدافها.

ولفتت ميهوب إلى أن التدريب يتيح للمشاركين تطوير مهارات إعداد الخطط الزمنية، وتشكيل فرق العمل وتدريبها، ومتابعة تنفيذ المشاريع وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة، ومعالجة المشكلات القائمة، ومنها التعقيد الإداري وتشتت الإجراءات والاعتماد على الورقيات.

ويأتي هذا التدريب في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الجهات العامة، وتعزيز كفاءة العاملين في مجالات التخطيط وإدارة المشاريع، بما يدعم توجهات التنمية، ويرسخ منهجيات العمل القائمة على التخطيط والمتابعة وقياس الأثر والاستدامة.