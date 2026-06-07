محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏

IMG 2639 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏

 حلب-سانا
 
أجرى محافظ حلب عزّام الغريب جولة تفقدية، اليوم الأحد، في منطقة عين العرب، شملت عدداً من المراكز الصحية، ومقرات المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.
 
والتقى المحافظ خلال الزيارة، عدداً من وجهاء منطقتي عين العرب وصرين، وشيوخ العشائر، وبحث معهم واقع الخدمات، واحتياجات الأهالي.

IMG 2637 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏

وأكد الغريب حرص الدولة السورية على استكمال إعادة تفعيل جميع المؤسسات الحكومية في المنطقة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الاستقرار.

ورافق المحافظ وفد ضم أعضاء من المكتب التنفيذي بالمحافظة، وعدداً من مديري الجهات الحكومية وإدارة منطقة عين العرب والأمن الداخلي.
 
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد استكمال ملف دمج المؤسسات الحكومية في منطقة عين العرب، استناداً إلى اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”.

IMG 2592 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2619 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2624 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2629 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2633 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2638 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
IMG 2647 محافظ حلب يؤكد استمرار تفعيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في منطقة عين العرب ‏
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