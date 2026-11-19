الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تخرّج 36 متدرباً في الدفعة الأولى من كوادر أمن المطارات بعد إتمام برنامج تأهيلي معتمد دولياً في دمشق بالتعاون مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية.