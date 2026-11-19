الهيئة العامة للطيران المدني تخرّج 36 متدرباً في الدفعة الأولى من كوادر أمن المطارات تاريخ النشر: 2026/11/19 6:05 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 6:05 مساءً الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تخرّج 36 متدرباً في الدفعة الأولى من كوادر أمن المطارات بعد إتمام برنامج تأهيلي معتمد دولياً في دمشق بالتعاون مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية. من قلعة حلب.. انطلاق مبادرة “Touristech” لتوظيف التكنولوجيا في تقديم الإرث السوري يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين “عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني لمحافظة حلب “مبادرة بذرة”.. مشروع تمكين اقتصادي للمرأة الريفية محطات بارزة رسمت مسار العلاقات السورية – الليبية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الهيئة العامة للطيران المدني السوريكوادر أمن المطارات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير آخر الأخبار دوليتقارير القمة الأمريكية الروسية الصينية.. تقارب نووي لا ينهي صراعات النفوذ محلياتالرقةالمحافظات بدء استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين بالرقة بعد انقطاع لنحو 15 عاماً سوريا والعالم سوريا تنضم إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة سلامة الطيران بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا