جولة تفقدية لأعمال صيانة العنفة الغازية الأولى في محطة توليد كهرباء جندر بريف حمص

حمص-سانا

تفقد المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمد فضيلة محطة توليد كهرباء جندر بريف حمص حيث اطلع على سير أعمال الصيانة الجارية في المحطة، ولاسيما مشروع تبديل محور العنفة الغازية الأولى.

وخلال الجولة التي أجراها في المحطة، أكد فضيلة أن المهندسين والفنيين يواصلون تنفيذ أعمال الصيانة الدقيقة بهدف إعادة العنفة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح والتأهيل اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية ورفع موثوقية المجموعة.

وكانت كوادر محطة توليد كهرباء جندر أجرت في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي أعمال صيانة طارئة للعنفات الغازية والبخارية في المحطة، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة الاستطاعة الكهربائية المولدة، في إطار خطتها لتحسين استقرار المنظومة الكهربائية، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

