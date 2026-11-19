دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع فرص الشراكة، بحضور السفير السوري لدى عمّان إحسان الرمان.
وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة لـ سانا اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تناول أهمية تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع الشركات ورجال الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة، ولا سيما في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية، بما يعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة ويفتح مجالات أوسع للتعاون.
كما جرى التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال السوري الأردني في تنشيط التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل بناء الشراكات بين المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشاريع وشراكات اقتصادية فاعلة.
وبمشاركة سوريا، انطلقت اليوم الخميس أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن.