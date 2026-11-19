دمشق-سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان ‏ووزير ‏الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، سبل تطوير التعاون الاقتصادي ‌‏والاستثماري بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع فرص الشراكة، بحضور ‌‏السفير السوري لدى عمّان إحسان الرمان.‏

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة لـ سانا اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عقد على ‌‏هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تناول أهمية تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات ‌‏المشتركة، وتشجيع الشركات ورجال الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة، ‌‏ولا سيما في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية، بما يعزز المصالح الاقتصادية ‌‏المتبادلة ويفتح مجالات أوسع للتعاون.‏

كما جرى التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال السوري الأردني في تنشيط التواصل بين ‌‏مجتمعي الأعمال، وتسهيل بناء الشراكات بين المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية ‌‏في البلدين، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشاريع وشراكات اقتصادية فاعلة.‏

وبمشاركة سوريا، انطلقت اليوم الخميس أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ‌‏‌‏‌‏2026، الذي يُعقد برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية ‌‏‌‏الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات ‌‏‌‏بمنطقة البحر الميت في الأردن.‏