استمرار تدعيم البوابة الترابية لحماية محطة الفرات العملاقة في دير الزور

دير الزور-سانا

تستمر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع مجلس البلدية وعدد من المنظمات الإنسانية بينها “UNICEF وGVC وOXFAM”، بأعمال تدعيم البوابة الترابية في محيط محطة الفرات العملاقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الدفقات المائية القادمة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن هذه الأعمال تهدف إلى منع تدفق المياه إلى المأخذ الخامي للمحطة، بما يسهم في حماية المحطة، وضمان استمرار عملها دون انقطاع.

وتأتي هذه الجهود في إطار استجابة مباشرة لحالة فيضان نهر الفرات الحالية، والتي تتابعها وزارة الطاقة من خلال الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها والمعنية بهذا الأمر؛ لضمان حماية منشآت مياه الشرب الحيوية، واستمرارية الخدمة للسكان.

