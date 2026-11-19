‏‏مانيلا-سانا‏

‏‏بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والوفد المرافق لها، مع الوزير الاتحادي ‏للقانون والعدل وحقوق الإنسان الباكستاني السيناتور أعظم نذير تارار، سبل تطوير ‏تشريعات حماية الأطفال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثاني ‏لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.‏

‏‏وبيّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن ‏الجانبين ناقشا أهمية تطوير القوانين والتشريعات بما يعزز قدرتها على الاستجابة لقضايا ‏الحماية، ويرسّخ مبدأ المصالح الفضلى للأطفال كأولوية وطنية وإنسانية مشتركة بما ‏يعزز آليات الحماية القانونية، ويواكب أفضل المعايير الدولية.‏

‏‏وتشارك سوريا في المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد ‏رسمي ‏برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‌‏وعضوية ممثلين عن ‏وزارات الصحة ‏والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام ‏خطاب.‏

‏‏ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس، ‏إلى ‌‏‌‏تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة ‏لحماية ‌‏‌‏الأطفال، كما شهد مشاركة واسعة من 129 دولة حول العالم، وتمثيلاً رسمياً ضم 66 ‌‏وزيراً من مختلف الدول.‏