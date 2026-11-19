مانيلا-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والوفد المرافق لها، مع الوزير الاتحادي للقانون والعدل وحقوق الإنسان الباكستاني السيناتور أعظم نذير تارار، سبل تطوير تشريعات حماية الأطفال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وبيّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا أهمية تطوير القوانين والتشريعات بما يعزز قدرتها على الاستجابة لقضايا الحماية، ويرسّخ مبدأ المصالح الفضلى للأطفال كأولوية وطنية وإنسانية مشتركة بما يعزز آليات الحماية القانونية، ويواكب أفضل المعايير الدولية.
وتشارك سوريا في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب.
ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس، إلى تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال، كما شهد مشاركة واسعة من 129 دولة حول العالم، وتمثيلاً رسمياً ضم 66 وزيراً من مختلف الدول.