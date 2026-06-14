محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد “مبادرة رجال الدين الإنسانية” تعزيز التماسك المجتمعي

دمشق-سانا



بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد من مبادرة رجال الدين الإنسانية (Humanitarian Faith Initiative) التابعة لمنظمة MedGlobal، عدداً من القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي، وتعزيز التماسك المجتمعي، بحضور قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي.

وتناول اللقاء الآثار التي خلّفها النظام البائد على النسيج الاجتماعي السوري، من خلال سياسات التفرقة وبث الانقسامات بين أبناء المجتمع، والتحديات المرتبطة بمعالجة هذه الآثار وترميم الثقة بين السوريين.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار، ومد جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع، والعمل المشترك لترسيخ قيم التعايش والتفاهم، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً ووحدةً لسوريا وأبنائها.



وتعنى مبادرة رجال الدين الإنسانية التابعة لمنظمة MedGlobal الأمريكية، بتعزيز دور القيادات الدينية في دعم الجهود الإنسانية، وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتماسك المجتمعي في المناطق المتأثرة بالأزمات.