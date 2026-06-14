محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد “مبادرة رجال الدين الإنسانية” تعزيز التماسك المجتمعي

IMG 20260614 183017 388 محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي

دمشق-سانا
 
بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد من مبادرة رجال الدين الإنسانية (Humanitarian Faith Initiative) التابعة لمنظمة MedGlobal، عدداً من القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي، وتعزيز التماسك المجتمعي، بحضور قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي.

IMG 20260614 183024 310 محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي

وتناول اللقاء الآثار التي خلّفها النظام البائد على النسيج الاجتماعي السوري، من خلال سياسات التفرقة وبث الانقسامات بين أبناء المجتمع، والتحديات المرتبطة بمعالجة هذه الآثار وترميم الثقة بين السوريين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار، ومد جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع، والعمل المشترك لترسيخ قيم التعايش والتفاهم، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً ووحدةً لسوريا وأبنائها.
 
وتعنى مبادرة رجال الدين الإنسانية التابعة لمنظمة MedGlobal الأمريكية، بتعزيز دور القيادات الدينية في دعم الجهود الإنسانية، وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتماسك المجتمعي في المناطق المتأثرة بالأزمات.

IMG 20260614 183024 546 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
IMG 20260614 183024 671 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
IMG 20260614 183024 996 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
IMG 20260614 183038 903 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
IMG 20260614 183024 419 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
IMG 20260614 183039 328 scaled محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد "مبادرة رجال الدين الإنسانية" تعزيز التماسك المجتمعي
زراعة إدلب تقيم دورة تدريبية حول أمراض وآفات شجرة الزيتون
إطلاق مشروع أبيات هيلز بريف دمشق.. ألفا وحدة سكنية بمعايير حديثة وخدمات متكاملة
ورشة تدريبية لتعزيز مهارات كوادر الجمارك في التعامل الآمن مع وسائط التبريد
ورشة عمل في اللاذقية حول التوعية بمخاطر مخلفات الحرب لتعزيز السلامة العامة
الإدارة المحلية تبحث مع الهجرة الدولية دعم البلديات في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك