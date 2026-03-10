مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة لإعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي

دمشق-سانا



أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.

وفيما يلي نص المرسوم كاملاً:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية كل من السادة:

وزير المالية عضواً وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً محافظ حلب عضواً محافظ حماة عضواً محافظ إدلب عضواً مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً

المادة (2): مهمة اللجنة: العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، والقيام بكافة السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم على نحو يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم.

المادة (3): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة لذلك، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

المادة (4): ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية بنتائج أعمالها إلى رئاسة الجمهورية.

المادة (5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.



أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

