السورية للمخابز‎:‌‏ بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير 8 مخابز في دير الزور ‎

‎‎ ‎دير الزور-سانا‌‌‎

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائيUNDP، ومنظمة أوكسفام‎ OXFAM، ومنظمة ‌‏الإغاثة الإسلامية، بدء تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شامل لـ 8 ‏مخابز في محافظة دير الزور، بما يسهم في تعزيز الكفاءة ‌‏الإنتاجية، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل‎. ‎

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وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ‏في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل ‏تشمل ‏صيانة وتحديث الخطوط الإنتاجية، وتحسين البنية التشغيلية ‏للمخابز، ورفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج، إضافة ‏لضمان ‏الجاهزية التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة‎. ‎

وأشار الصيادي إلى أن المخابز المستهدفة بالمشروع، المخبز ‏الآلي الأول في دير الزور (الحميدية)، والمخبز الآلي الثاني ‏في ‏هرابش، مخبز الكرامة في الجاز، مخبز موحسن الآلي، مخبز ‏الميادين الآلي، مخبز العشارة الآلي، مخبز الحرية، ‏ومخبز ‏بقرص‎.‎ ‎

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير ‏وتأهيل للمخابز العامة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية بهدف ‌‏تحسين الواقع الخدمي وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز ‏وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات‎.‎

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‎ ‎يذكر أن منظمة “أوكسفام” البريطانية تعمل في سوريا منذ عام ‌‏2013، بالشراكة مع جهات محلية، على تقديم المساعدات ‌‏الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف ‏الصحي، وتغطي أنشطتها محافظات عدة أما منظمة الإغاثة ‌‏الإسلامية، فهي منظمة دولية إنسانية خيرية غير حكومية تعمل ‏في مجال الإغاثة العاجلة والطوارئ والتنمية في 50 دولة ‏حول ‏العالم، تأسست في العام 1984 في مدينة برمنغهام ببريطانيا‎.‎

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