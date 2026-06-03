السورية للمخابز‎:‌‏ بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير 8 مخابز في دير الزور ‎

دير الزور-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، ومنظمة أوكسفام OXFAM، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، بدء تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شامل لـ 8 مخابز في محافظة دير الزور، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تشمل صيانة وتحديث الخطوط الإنتاجية، وتحسين البنية التشغيلية للمخابز، ورفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج، إضافة لضمان الجاهزية التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأشار الصيادي إلى أن المخابز المستهدفة بالمشروع، المخبز الآلي الأول في دير الزور (الحميدية)، والمخبز الآلي الثاني في هرابش، مخبز الكرامة في الجاز، مخبز موحسن الآلي، مخبز الميادين الآلي، مخبز العشارة الآلي، مخبز الحرية، ومخبز بقرص.
وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية بهدف تحسين الواقع الخدمي وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
يذكر أن منظمة “أوكسفام” البريطانية تعمل في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع جهات محلية، على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها محافظات عدة أما منظمة الإغاثة الإسلامية، فهي منظمة دولية إنسانية خيرية غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة العاجلة والطوارئ والتنمية في 50 دولة حول العالم، تأسست في العام 1984 في مدينة برمنغهام ببريطانيا.
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