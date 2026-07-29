وصول أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق

دمشق-سانا

وصلت رحلة لشركة LEAV Aviation اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في أول رحلة جوية منتظمة بين سوريا وألمانيا منذ نحو 14 عاماً، إيذاناً ببدء تشغيل رحلات الشركة بين البلدين.

وقال القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: نشهد اليوم أولى النتائج المباشرة للاتفاقية التي وقعتها الحكومتان السورية و الألمانية في مجال الطيران المدني وستتبعها نتائج أخرى، من بينها تسيير رحلات جوية إلى حلب، وهذا ليس سوى جزء من التعاون المكثف بين بلدينا.

وأشار هيكن إلى أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري إبان الحقبة المروعة لنظام الأسد البائد، مؤكداً حرصها اليوم على دعم تعافي سوريا، ومعتبراً أن استئناف الرحلات الجوية يشكل معلماً مهماً وخطوة أولى في مسار هذا التعافي.

وكانت سوريا وألمانيا وقعتا في السادس عشر من تموز الجاري الاتفاقية النهائية للنقل الجوي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.