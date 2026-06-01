أكثر من مليون مستفيد من الباقات المجانية خلال الاستجابة لارتفاع منسوب الفرات بالمنطقة الشرقية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن عدد المستفيدين خلال الاستجابة الطارئة لارتفاع منسوب نهر الفرات في المنطقة الشرقية من الباقات المجانية على شبكتي سيريتل و ‏MTN‏ أكثر من مليون مستفيد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستفادة شملت أكثر من 8.46 مليون دقيقة مكالمات مجانية، وأكثر من 65 ‏تيرابايت من بيانات الإنترنت، بما في ذلك مكالمات واتساب والتطبيقات ‏المماثلة.‏

وبينت استمرار وضع التجوال المحلي بين شبكتي سيريتل و MTN بما يسهم في تعزيز استمرارية التغطية والخدمة في المناطق المتأثرة، وتفعيل محطة الغبرة وأصبحت في الخدمة، و استمرار عمل وتشغيل المحطة المتنقلة في منطقة البغيلة بريف دير الزور.



وأشارت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى استمرار عمل غالبية محطات الاتصالات الخليوية في المنطقة رغم الظروف الميدانية الاستثنائية، واستمرار عمل فرق التدخل السريع من قبل شركتي الخليوي التي تعمل على مدار الساعة لأعمال الصيانة ومراقبة أداء الشبكة وتعزيز السعات عند الحاجة.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الفني على مدار الساعة مع الجهات المشغلة وكل الشركاء المعنيين، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، ودعم أهلنا في المنطقة الشرقية خلال هذه الظروف، متمنية لهم السلامة والأمان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت يوم الخميس الماضي، اتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز جاهزية خدمات الاتصال في ‌‏المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار متابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات‎.