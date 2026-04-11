قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وتعتقل مواطناً

image 2026 04 11 02 36 15 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وتعتقل مواطناً

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت أحد المواطنين.

وذكر مراسل سانا في درعا أن حوالي 12 آلية للاحتلال توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، واقتحمت قرية حماطة وانتشرت فيها وداهمت منزل أحد الشبان وقامت باعتقاله، قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء أمس الجمعة، محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بعدة قذائف مدفعية، متسببة بأضرار مادية في الأراضي الزراعية.

وتشهد مناطق ريف درعا الغربي، ولا سيما منطقة حوض اليرموك القريبة من خط فض الاشتباك، اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقوم باستهداف بعض المواقع والمناطق بالنيران في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك