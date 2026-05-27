منفذ جديدة يابوس يشهد حركة عبور نشطة للمسافرين القادمين إلى سوريا في أول أيام عيد الأضحى‎ ‎

ريف دمشق-سانا
يشهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حركة عبور نشطة للمسافرين القادمين من لبنان إلى سوريا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء عطلة العيد بين أهلهم وذويهم، وسط أجواء تنظيمية وخدمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الدخول وتأمين انسيابية الحركة داخل المنفذ.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تغريدة له عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أن كوادر هيئة المنافذ تواصل عملها على مدار الساعة لتنظيم حركة العبور وتسريع إنجاز الإجراءات، بما يخفف الازدحام ويوفر أجواء مريحة وآمنة للمسافرين.
وأشار علوش إلى أن منفذ جديدة يابوس يعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستيعاب حركة القادمين والمغادرين بكفاءة عالية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قراراً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من سمة الدخول، وذلك اعتباراً من الـ 18 من أيار الجاري حتى الـ 31 من الشهر ذاته.