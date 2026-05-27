منفذ جديدة يابوس يشهد حركة عبور نشطة للمسافرين القادمين إلى سوريا في أول أيام عيد الأضحى‎ ‎

ريف دمشق-سانا‎ ‎

يشهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حركة عبور نشطة للمسافرين القادمين من لبنان إلى سوريا في أول أيام عيد ‏الأضحى المبارك، لقضاء عطلة العيد بين أهلهم وذويهم، وسط أجواء تنظيمية وخدمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الدخول ‏وتأمين انسيابية الحركة داخل المنفذ‎.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تغريدة له عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أن ‏كوادر هيئة المنافذ تواصل عملها على مدار الساعة لتنظيم حركة العبور وتسريع إنجاز الإجراءات، بما يخفف الازدحام ‏ويوفر أجواء مريحة وآمنة للمسافرين‎. ‎

وأشار علوش إلى أن منفذ جديدة يابوس يعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، ضمن الجهود الرامية ‏إلى ضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستيعاب حركة القادمين والمغادرين بكفاءة عالية‎.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قراراً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين ‏القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من سمة الدخول، وذلك اعتباراً من الـ 18 من أيار الجاري حتى الـ 31 من ‏الشهر ذاته. ‎