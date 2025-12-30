وفاة أربعة طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق دمشق-حمص

IMG 20251230 102341 319 وفاة أربعة طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق دمشق-حمص

دمشق-سانا

توفي أربعة طلاب جامعيين وأصيب اثنان آخران اليوم، جراء حادث سير وقع على طريق دمشقحمص.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته الرسمية على تلغرام أن فرق الاستجابة الميدانية سارعت فور وقوع الحادث إلى الموقع، حيث عملت على انتشال جثمانين ونقلهما إلى مشفى النبك، فيما تولى مواطنون نقل المصابين والجثامين الأخرى إلى المشفى ذاته لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تعزيز برامج التوعية المرورية بالتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة، بهدف الحد من الحوادث، وتعزيز ثقافة الحذر والمسؤولية أثناء القيادة.

IMG 20251230 102340 631 2 وفاة أربعة طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق دمشق-حمص
IMG 20251230 102341 415 وفاة أربعة طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق دمشق-حمص
مديرية الشؤون المدنية بحلب تستأنف خدماتها- فيديو
توفيق شماط صديق الصيادين في اللاذقية… يداه تصلح شباكهم ووجهه تعرفه كل المراكب
مالية اللاذقية تفتتح مركز خدمة العملاء لتسهيل المعاملات ورفع جودة الخدمات
تدريب ميداني لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف اللاذقية
محاضرة حول نمذجة معلومات البناء تواكب إعادة الإعمار في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك