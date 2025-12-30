وفاة أربعة طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق دمشق-حمص

دمشق-سانا

توفي أربعة طلاب جامعيين وأصيب اثنان آخران اليوم، جراء حادث سير وقع على طريق دمشق–حمص.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته الرسمية على تلغرام أن فرق الاستجابة الميدانية سارعت فور وقوع الحادث إلى الموقع، حيث عملت على انتشال جثمانين ونقلهما إلى مشفى النبك، فيما تولى مواطنون نقل المصابين والجثامين الأخرى إلى المشفى ذاته لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تعزيز برامج التوعية المرورية بالتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة، بهدف الحد من الحوادث، وتعزيز ثقافة الحذر والمسؤولية أثناء القيادة.