مرور درعا.. حوادث السير تعكس استمرار التحديات على الطرقات الرئيسية والفرعية

درعا -سانا

كشفت مديرية فرع المرور في محافظة درعا عن حصيلة حوادث السير المسجلة منذ شهر تموز من العام الماضي وحتى اليوم، والتي أسفرت عن وفاة 83 شخصاً وإصابة 252 آخرين، في مؤشر يعكس استمرار التحديات المرورية على الطرقات الرئيسية والفرعية في المحافظة.

وأوضح مدير فرع المرور في محافظة درعا محمد الصبيحي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن عدد حوادث السير خلال الفترة الممتدة من شهر تموز الماضي وحتى الآن بلغ 669 حادثاً، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح الصبيحي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الحوادث تعود إلى سوء حالة الطرق نتيجة الأضرار والحوادث المتكررة، إضافة إلى كثرة الفتحات غير النظامية على طرق الأوتوستراد ولا سيما في المنصفات إلى جانب السرعة الزائدة والقيادة الرعناء، مشيراً إلى أن من الأسباب أيضاً قيادة بعض المركبات من قبل أشخاص دون الحصول على إجازة سوق نظامية أو قبل الخضوع لمدارس السياقة ما يزيد من خطورة الحوادث على الطرقات.

وبيّن الصبيحي أن أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث هو أوتوستراد دمشق – درعا، وبشكل خاص في محيط جسر خربة غزالة نتيجة وجود اضطرابات في البنية الطرقية ومطبات على طول الأوتوستراد، إضافة إلى إعادة فتح بعض الفتحات من قبل أصحاب محال تجارية وكازيات على جانبي الطريق رغم إزالتها سابقاً ما أدى إلى تشكيل نقاط خطرة تتسبب بحوادث متكررة.

وكانت وزارة الداخلية، أطلقت اليوم الإثنين، فعاليات ميدانية وتوعوية في دمشق والمحافظات، بمناسبة يوم المرور العالمي، الذي يصادف الرابع من أيار، ويهدف إلى تعزيز الوعي بقواعد السير، والحد من الحوادث المرورية التي تعد من أبرز أسباب الوفيات والإصابات حول العالم، والتأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية.