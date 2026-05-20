أهالي صوران بحماة يشددون على العدالة والمحاسبة بذكرى مجزرة الحي ‏الشرقي

حماة-سانا‏

أحيا أهالي مدينة صوران في ريف حماة الشمالي اليوم الأربعاء في الحي ‏الشرقي من المدينة، ذكرى المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام البائد في ‏مثل هذا اليوم من عام 2012 وراح ضحيتها نحو 40 شهيداً وعشرات ‏الجرحى‎.‎

وأوضح المواطن خالد محمود من أهالي مدينة صوران لمراسل سانا، أن ‏المجزرة التي وقعت في الساعة الواحدة والنصف قبل 14 عاماً تسببت بوفاة ‏وإصابة العشرات من أهالي المدينة من مختلف الأعمار، مبيناً أن المجزرة ‏كانت مروعة ومؤلمة جداً، وتسببت باستشهاد والده وأخيه وعدد من جيرانه ‏دون أي ذنب اقترفوه‎.‎

ولفت محمود إلى أن المجزرة مازالت حاضرة في أذهاننا جميعاً ورغم أن ‏النظام البائد سقط، لكننا ننتظر تطبيق العدالة الانتقالية وأخذ حقوق الشهداء ‏والمصابين من الجناة والمجرمين‎.‎

بدوره بين المواطن طه القسوم أنه تم تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أهالي ‏الحي الشرقي من المدينة في ذلك اليوم المروع والمؤلم، داعياً الدولة إلى ‏ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق أشخاص ‏أبرياء عزّل كان ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بالحرية والكرامة ورفع الظلم‎.‎

وكان النظام البائد ارتكب جرائم مروعة ضد الإنسانية في العديد من المدن ‏والقرى والبلدات الثائرة ضده، تسببت باستشهاد وإصابة مئات الآلاف من ‏الأشخاص، إضافة إلى تهجير وتشريد ملايين السوريين داخل البلاد ‏وخارجها‎.‎