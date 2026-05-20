أهالي صوران بحماة يشددون على العدالة والمحاسبة بذكرى مجزرة الحي ‏الشرقي

حماة-سانا
أحيا أهالي مدينة صوران في ريف حماة الشمالي اليوم الأربعاء في الحي الشرقي من المدينة، ذكرى المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام البائد في مثل هذا اليوم من عام 2012 وراح ضحيتها نحو 40 شهيداً وعشرات الجرحى.
وأوضح المواطن خالد محمود من أهالي مدينة صوران لمراسل سانا، أن المجزرة التي وقعت في الساعة الواحدة والنصف قبل 14 عاماً تسببت بوفاة وإصابة العشرات من أهالي المدينة من مختلف الأعمار، مبيناً أن المجزرة كانت مروعة ومؤلمة جداً، وتسببت باستشهاد والده وأخيه وعدد من جيرانه دون أي ذنب اقترفوه.
ولفت محمود إلى أن المجزرة مازالت حاضرة في أذهاننا جميعاً ورغم أن النظام البائد سقط، لكننا ننتظر تطبيق العدالة الانتقالية وأخذ حقوق الشهداء والمصابين من الجناة والمجرمين.
بدوره بين المواطن طه القسوم أنه تم تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أهالي الحي الشرقي من المدينة في ذلك اليوم المروع والمؤلم، داعياً الدولة إلى ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق أشخاص أبرياء عزّل كان ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بالحرية والكرامة ورفع الظلم.
وكان النظام البائد ارتكب جرائم مروعة ضد الإنسانية في العديد من المدن والقرى والبلدات الثائرة ضده، تسببت باستشهاد وإصابة مئات الآلاف من الأشخاص، إضافة إلى تهجير وتشريد ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.