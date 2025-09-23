مؤسسة نقل الكهرباء: خط توتر 230 ك.ف المغذي لدرعا والسويداء يعود للخدمة بعد إصلاحه

دمشق-سانا

تمكنت ورشات وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الجنوبية من إعادة خط توتر 230 كيلو فولط (الكسوة – الشيخ مسكين) المغذي لمحافظتي درعا والسويداء للخدمة بعد انقطاعه.

وأوضحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عبر صفحتها على الفيسبوك أن العطل كان نتيجة قطع فاز على الخط غرب محجة في محطة تحويل الشيخ مسكين حيث استغرقت أعمال الإصلاح أكثر من 12 ساعة.

ويعد خط التوتر العالي 230 كيلو فولط من الخطوط الحيوية التي تغذي عدداً من البلدات والمدن في المنطقة الجنوبية بالطاقة الكهربائية، حيث تتعرض خطوط التوتر لأعطال فنية أو أضرار نتيجة الظروف الجوية أو عوامل بشرية.