بعد انقطاع سنوات..عودة الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان بوصول باخرة ‌‌‏Cedar‏ ‌‏Waves‏ للاذقية

اللاذقية-سانا

رست في مرفأ اللاذقية مساء اليوم الإثنين باخرة الركاب السياحية “‏Cedar Waves‏” ‌‏القادمة من مرفأ جونية اللبناني، معلنة استئناف الرحلات البحرية المنتظمة لنقل الركاب ‌‏بين المرفأين بعد سنوات من الانقطاع، في خطوة تعزز التواصل البحري وتنشط الحركة ‌‏السياحية بين البلدين فيما حضر وزير ‏السياحة مازن الصالحاني مراسم استقبال الباخرة ‌‏في المرفأ.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، ‌‏ركان عبد الله التايه، ‏أن هذه الرحلة تمثّل “بادرة أولى بعد التحرير لتنشيط الخط السياحي ‌‏البحري لنقل الركاب”، مشيراً إلى أن الباخرة تنطلق من ميناء جونية في لبنان باتجاه ‌‏ميناء اللاذقية، ثم إلى مرسين في تركيا.‏

وأضاف التايه: “إن تنشيط الخط البحري يعكس تعافي القطاع السياحي خلال هذه الفترة”، ‌‏لافتاً إلى جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة السياحة، لتفعيل هذا ‌‏الخط لما له من أهمية على مختلف الصعد، وما يحققه من تنافسية.‏

وأشار التايه إلى أن وتيرة هذه الرحلات مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظراً لما ‌‏توفره من اختصار للوقت وتلبية للطلب المتزايد على التنقل، بالتزامن مع انطلاق الموسم ‌‏السياحي في سوريا.‏

من جانبه، أوضح عز الدين الحسين، مدير قسم شؤون المسافرين في مرفأ اللاذقية، أن ‌‏الباخرة التي استقبلها المرفأ اليوم حملت على متنها ركاباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى ‌‏أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قدّمت التسهيلات اللازمة لدخول المسافرين، سواء ‌‏كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى.‏

وأكد الحسين أهمية هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ”الإيجابية” لتنشيط الحركة السياحية في ‌‏سوريا، مشدداً على أن سوريا اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه سابقاً من حيث ‌‏التسهيلات المقدمة عبر المنافذ التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سواء كانت بحرية ‌‏أم برية، لافتاً إلى وجود عدة رحلات مماثلة سيُعلَن عنها قريباً.‏

من جهتها، ذكرت مديرة مشروع باخرة الركاب “‏Cedar Waves، مادونا حويك، أن ‌‏الباخرة تتسع لنحو 350 راكباً، معربة عن سعادتها باستئناف الرحلات البحرية إلى ‌‏سوريا بعد انقطاع دام سنوات، عبر تدشين أول خط بحري يربط بين لبنان وسوريا، ‌‏وتحديداً من مرفأ جونية إلى مرفأ اللاذقية، بمعدل رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعياً.‏

وأملت حويك أن يُسهم هذا الخط في تعزيز وتطوير السياحة المشتركة بين البلدين، وأن ‌‏يتوسع عبر التعاون مع مكاتب السفر والسياحة، مع السعي لتطوير هذه الخدمة البحرية ‌‏مستقبلاً.‏

ومن المقرر أن تربط الباخرة بين موانئ، جونية في لبنان، واللاذقية في سوريا ومرسين ‌‏في تركيا، ولارنكا في قبرص، بما يسهم في تنشيط الحركة البحرية والسياحية، وتعزيز ‌‏مكانة مرفأ اللاذقية كمحطة إقليمية واعدة في مجال النقل البحري للركاب.‏