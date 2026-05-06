مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين

دمشق-سانا

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مستودعاً يحوي كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، خلال عملية أمنية نوعية ومحكمة، ضمن جهودها المستمرة لضرب أوكار السموم والحد من انتشارها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء، أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين، وهم (م.أ)، (م.ح)، و(ع.ع)، كما نجحت الفرق الميدانية في ضبط 160 برميلاً بوزن إجمالي بلغ 15,840 طناً، إضافة إلى 320 صندوقاً يحتوي كل منها على أربع قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,280 قارورة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها بكل حزم، وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات كافة، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه وسلامته.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم السبت الماضي أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية في ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، بالإضافة إلى ضرب بؤر ترويج محلية.