مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين

photo 3 2026 05 06 17 22 30 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين

دمشق-سانا

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مستودعاً يحوي كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، خلال عملية أمنية نوعية ومحكمة، ضمن جهودها المستمرة لضرب أوكار السموم والحد من انتشارها.

photo 7 2026 05 06 17 22 31 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء، أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين، وهم (م.أ)، (م.ح)، و(ع.ع)، كما نجحت الفرق الميدانية في ضبط 160 برميلاً بوزن إجمالي بلغ 15,840 طناً، إضافة إلى 320 صندوقاً يحتوي كل منها على أربع قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,280 قارورة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها بكل حزم، وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات كافة، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه وسلامته.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم السبت الماضي أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية في ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، بالإضافة إلى ضرب بؤر ترويج محلية.

photo 4 2026 05 06 17 22 30 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 5 2026 05 06 17 22 31 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 1 2026 05 06 17 22 30 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 2 2026 05 06 17 22 30 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 6 2026 05 06 17 22 31 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 8 2026 05 06 17 22 31 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 9 2026 05 06 17 22 31 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
photo 10 2026 05 06 17 22 31 1 مكافحة المخدرات تحبط تصنيع كميات هائلة من المواد المخدرة وتعتقل المتورطين
أجواء احتفالية في دير حافر ومسكنة بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته على المدينتين
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحث مع وفد من منظمة اليونيسف تعزيز التعاون المشترك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي
الإسكوا تطلق من دمشق دورة جديدة لتعزيز التكامل في النقل العربي
توزيع مساعدات على الوافدين والأهالي ببلدة خربا بريف السويداء الغربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك