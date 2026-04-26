الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بين قريتي جملة وصيصون بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي

image 2026 04 11 02 36 15 2 الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بين قريتي جملة وصيصون بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي

القنيطرة -سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بين قريتي جملة وصيصون في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من نحو عشر آليات توغلت في أطراف قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك، قبل أن تنسحب وتتمركز على طريق جملة–صيصون، بالقرب من الطريق المؤدي إلى وادي الرقاد.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت أمس على طريق الكسارات بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه حرش جباتا الخشب، كما توغلت قوة أخرى في قرية المشيرفة ونصبت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المكان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين من وزارة الزراعة بسبب مشاركتهم الثورية
إزالة السواتر الترابيّة وفتح الطُّرق المغلقة في قريتي عرجون والحوز بريف القصير
وزير التنمية الإدارية يتفقد إدارة سجلات العاملين ومركز خدمات الموارد البشرية ‏بدمشق
ندوة في مدينة سلمية بريف حماة للتعريف بإدارة التطوع وتدريباتها
وزارة الداخلية: إلقاء القبض على المتورطين بالاعتداء على المواطن عمر الخيري في الباب بريف حلب
