اجتماع في الرقة يبحث احتياجات القطاع الصحي وخطط تأهيل المشفى الوطني والمراكز الطبية

الرقة-سانا



بحث وزير الصحة مصعب العلي اليوم الثلاثاء واقع القطاع الصحي في محافظة الرقة، واحتياجات المشافي والمراكز الصحية وخطط إعادة تأهيلها وسبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك خلال اجتماع حضره محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، ومدير الصحة عبد الله الحمود.



واستعرض الاجتماع الذي جرى في مبنى المحافظة واقع المشفى الوطني في المدينة واحتياجاته، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 280 سريراً، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة فيه وتعزيز جاهزيته.



كما ناقش الاجتماع واقع المراكز الصحية في المحافظة، البالغ عددها 73 مركزاً، منها 51 مركزاً يقدم خدماته للمواطنين، 22 مركزاً غير موضوعٍ بالخدمة، بينها 10 مراكز مدمرة بشكل كامل و12 مركزاً بحاجة إلى أعمال صيانة وتأهيل.



وكان وزير الصحة أطلق أمس في محافظة دير الزور عدداً من المشاريع الطبية أبرزها وضع حجر الأساس لمشروع مشفى دير الزور التخصصي للأورام، وافتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع توسعة قسم الإسعاف في مستشفى دير الزور الوطني، وكذلك افتتاح أقسام ووحدات جديدة في مستشفى الأطفال والتوليد “الهويدي”.



كما افتتح الوزير العلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي مستشفى التوليد وأمراض النساء التخصصي، ووضع أول جهاز طبقي محوري (CT Scan) في القطاع العام بالمنطقة في مستشفى عائشة، إلى جانب افتتاح قسم غسيل الكلى الجديد المجهز بـ 10 أجهزة قابلة للتوسع إلى 20 جهازاً مستقبلاً ضمن المستشفى، إضافة إلى إطلاق مشروع إعادة تأهيل مستشفى البوكمال الوطني.