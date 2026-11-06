الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8957 قتيلاً

بيروت-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023 ‏حتى ‏الخامس من تشرين الثاني الجاري إلى 8957 قتيلاً.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة ‏الصحة العامة ‏قوله في بيان: “إن عدد الجرحى منذ الثامن من تشرين الأول 2023 ‏حتى اليوم وصل إلى ‌‏30665 جريحاً”.‏

وأضاف البيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من آذار ‏الماضي حتى اليوم بلغت 4390 قتيلاً و12429جريحاً”.‏

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مناطق الجنوب اللبناني، حيث استهدفت ‏بالقصف المدفعي وادي زيقين، فيما نفذ طيران الاحتلال غارات على وادي الحجير وبلدة ‏كفرتبنيت.‏

كذلك نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.‏

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ينص ‏على انسحاب ‏القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها ‏جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار ‏الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات ‏الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف والتجريف لا تزال ‏تعرقل ‏استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.‏

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