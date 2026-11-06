الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8957 قتيلاً

بيروت-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023 حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري إلى 8957 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن عدد الجرحى منذ الثامن من تشرين الأول 2023 حتى اليوم وصل إلى 30665 جريحاً”.
وأضاف البيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من آذار الماضي حتى اليوم بلغت 4390 قتيلاً و12429جريحاً”.
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مناطق الجنوب اللبناني، حيث استهدفت بالقصف المدفعي وادي زيقين، فيما نفذ طيران الاحتلال غارات على وادي الحجير وبلدة كفرتبنيت.
كذلك نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.
وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف والتجريف لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.