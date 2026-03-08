بدء تأهيل قناة “ج1” في سهل الغاب بريف حماة لتعزيز كفاءة الري واستدامة الموارد المائية

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال ترميم قناة الري الرئيسية “ج1”.

وأوضح مدير الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم لمراسل سانا، أنه سيتم تنفيذ أشغال بيتونية ومعدنية على امتداد 5.5 كيلومترات، وبمساحة إكساء تبلغ نحو 24 ألف متر مربع، مبيناً أن هذه الأعمال حال إنجازها ستسهم في تعزيز كفاءة نقل المياه، والحد من الفاقد، وضمان استدامة الموارد المائية.

ولفت القاسم إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الهيئة لإعادة تأهيل منظومة الري، وتحسين جاهزيتها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الزراعية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي، ويعزز استقرار الإنتاج.

وعملت هيئة تطوير الغاب منذ التحرير بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، على تأهيل قنوات الري بمختلف مناطق الهيئة، لتحسين الواقع الزراعي فيها.

