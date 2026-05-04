5 وفيات و22 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفي خمسة أشخاص، وأصيب 22 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأشار الدفاع المدني في بيان اليوم الإثنين إلى وقوع 18 حادث سير، أسفرت عن 5 وفيات وإصابة 21 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للإصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية لتسليمهم لذويهم وفق الأصول.

ونصح الدفاع المدني السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة، بضرورة تخفيف السرعة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق على الطرقات، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 22 حريقاً في عموم سوريا؛ منها 12 في المنازل والمحال التجارية، و10 حرائق متفرقة، وقد أسفرت هذه الحرائق في ريف إدلب عن إصابة رجل بحروق، وقدمت الإسعافات الأولية له، ثم نقل إلى مشفى أطمة، بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الثاني من أيار الجاري لحوادث سير في مختلف المحافظات، أدت إلى وفاة امرأة وإصابة 6 آخرين.