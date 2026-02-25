لجنة انتخابات مجلس الشعب تُشكّل لجان المراقبة القانونية في دائرتين انتخابيتين بالرقة

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

وبيّنت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن قرار تشكيل لجان المراقبة القانونية جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025 م، وعلى كتاب نقابة المحامين- فرع الرقة تاريخ 24-2-2026.

وأشارت إلى أن لجان المراقبة القانونية في الدائرتين تُشكّل من المحامين الآتية أسماؤهم:

دائرة الرقة:

محمد صالح النجم رئيساً

محمد الفياض عضواً

عبد الرحمن الصالح عضواً.

دائرة الطبقة:

عبد العزيز الحماده رئيساً

طارق الحسين عضواً

عبد العزيز الأحمد عضواً.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت أول أمس الإثنين بدء استلام الطلبات من أجل تشكيل الهيئات الناخبة في محافظة الرقة للدائرتين الانتخابيتين (الرقة والطبقة).

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثّلَين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثّلين عن دائرة الرقة، وممثّل واحد عن دائرة الطبقة.