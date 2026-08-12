مهلة 3 أشهر لأصحاب المساكن المبرمة عقودهم بضاحية قدسيا ‏لاستكمال إجراءات الاستلام

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، عن منح أصحاب المساكن في ‏ضاحية قدسيا بريف دمشق، ممن أُبرمت عقودهم ضمن عدد من ‏الجزر السكنية، مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم لمراجعة فرع ‏المؤسسة بدمشق، واستكمال إجراءات استلام مساكنهم‎.‎

وأوضحت المؤسسة في إعلان لها اليوم الأربعاء نشر على قناة ‏وزارة الأشغال العامة والإسكان على التلغرام، أن المهلة تشمل ‏أصحاب الشقق والمحاضر المحددة ضمن الجزر التالية: (1 – 3 ‌‏- 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – ‌‏18)، والمدرجة أرقامهم وفق الجداول المرفقة، مشيرةً إلى أن ‏هذا الإعلان يُعدّ بمثابة تبليغ شخصي للمشمولين‎.‎

ودعت المؤسسة المواطنين المعنيين، التوجه إلى فرع المؤسسة ‏العامة للإسكان في دمشق مصطحبين معهم الأوراق المطلوبة، ‏وتشمل بيان ملكية جديداً، وصورة عن العقد، وصورة عن ‏البطاقة الشخصية، مبينة أنه في حال وجود وكالة قانونية، ‏يُشترط تقديم إخراج قيد حديث لصاحب المسكن، إضافة إلى ‏صورة مصدقة عن الوكالة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر‎.‎

ولفتت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على جداول الشقق ‏المقرر تسليمها في ضاحية قدسيا، من خلال مسح رمز ‏الاستجابة السريع‎ (QR) ‎الموجود على صفحة المؤسسة الرسمية ‏في الفيس بوك وقناة وزارة الأشغال العامة والإسكان على ‏التلغرام‎. ‎

وكانت المؤسسة العامة للإسكان سلمت في الرابع من الشهر ‏الجاري 380 مسكناً للمخصصين والمكتتبين الذين أبرموا ‏عقودهم سابقاً ضمن مشروع “توسع ضاحية قدسيا” بريف ‏دمشق‎.