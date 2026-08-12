مهلة 3 أشهر لأصحاب المساكن المبرمة عقودهم بضاحية قدسيا ‏لاستكمال إجراءات الاستلام

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، عن منح أصحاب المساكن في ضاحية قدسيا بريف دمشق، ممن أُبرمت عقودهم ضمن عدد من الجزر السكنية، مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم لمراجعة فرع المؤسسة بدمشق، واستكمال إجراءات استلام مساكنهم.
وأوضحت المؤسسة في إعلان لها اليوم الأربعاء نشر على قناة وزارة الأشغال العامة والإسكان على التلغرام، أن المهلة تشمل أصحاب الشقق والمحاضر المحددة ضمن الجزر التالية: (1 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18)، والمدرجة أرقامهم وفق الجداول المرفقة، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان يُعدّ بمثابة تبليغ شخصي للمشمولين.
ودعت المؤسسة المواطنين المعنيين، التوجه إلى فرع المؤسسة العامة للإسكان في دمشق مصطحبين معهم الأوراق المطلوبة، وتشمل بيان ملكية جديداً، وصورة عن العقد، وصورة عن البطاقة الشخصية، مبينة أنه في حال وجود وكالة قانونية، يُشترط تقديم إخراج قيد حديث لصاحب المسكن، إضافة إلى صورة مصدقة عن الوكالة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولفتت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على جداول الشقق المقرر تسليمها في ضاحية قدسيا، من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR) الموجود على صفحة المؤسسة الرسمية في الفيس بوك وقناة وزارة الأشغال العامة والإسكان على التلغرام.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان سلمت في الرابع من الشهر الجاري 380 مسكناً للمخصصين والمكتتبين الذين أبرموا عقودهم سابقاً ضمن مشروع “توسع ضاحية قدسيا” بريف دمشق.