وزير العدل يبحث مع السفير الليبي ووفد من “هيومن رايتس ووتش” التعاون المشترك

دمشق-سانا

أجرى وزير العدل مظهر الويس، اليوم الأحد، مباحثات مع كل من السفير الليبي بدمشق وليد عمار، ووفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول مجالات التعاون المشترك.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحث الويس مع السفير الليبي سبُل دعم البرامج التدريبية المشتركة، وتنسيق التعاون في مجالات القضاء وتعزيز سيادة القانون.

كما ناقش وزير العدل مع وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” ضم مديرة البرامج لما فقيه والوفد المرافق، عدداً من القضايا الحقوقية وسبُل تعزيز التعاون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمنظمة، في وقت تشهد فيه سوريا حراكاً قانونياً يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

