مركز التدريب والتأهيل المصرفي.. رؤية تجمع خبرات وول ستريت وابتكارات وادي ‏السيليكون

دمشق-سانا‏

أكد مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي إياد سعد ‏يعقوب، أن إعادة إطلاق المركز بعد توقف لعامين جاءت برؤية جديدة تتجاوز مفهوم ‏التدريب التقليدي، ليصبح مركزاً أكاديمياً وإقليمياً متخصصاً يستقطب الخبرات المحلية ‏والدولية، بالتعاون مع مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة الألمانية، وبالشراكة مع ‏المصارف العامة والخاصة.‏

وأوضح يعقوب في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المركز لن يكون تقليدياً في ‏محتواه أو أساليبه، بل سيجمع بين خبرات وول ستريت في القطاع المالي، وابتكارات ‏وادي السيليكون في التكنولوجيا والتعلم، بما يتناسب مع احتياجات السوق السورية.‏

ولفت يعقوب إلى أنه سيتم الاعتماد على محاكاة بيئات العمل المصرفي الحقيقية ‏والتعلم التطبيقي والتفاعلي، لتطوير مهارات العاملين في القطاع والداخلين الجدد إلى ‏سوق العمل، ولا سيما في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال والتقنيات ‏المالية الحديثة.‏

وشدد يعقوب على أن الأهم هو انعكاس الاستثمار في الكفاءات على حياة المواطن ‏السوري، من خلال خدمات مصرفية أسهل وأسرع وأكثر أماناً، وتعزيز الثقة ‏بالمصارف، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم الاستقرار النقدي والنمو ‏الاقتصادي.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أطلق يوم أمس الأحد مركز التدريب والتأهيل المصرفي ‌‏وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية ‏ورفع ‏مستوى مهارات العاملين فيه.‏