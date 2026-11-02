مركز التدريب والتأهيل المصرفي.. رؤية تجمع خبرات وول ستريت وابتكارات وادي ‏السيليكون

دمشق-سانا
أكد مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي إياد سعد يعقوب، أن إعادة إطلاق المركز بعد توقف لعامين جاءت برؤية جديدة تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، ليصبح مركزاً أكاديمياً وإقليمياً متخصصاً يستقطب الخبرات المحلية والدولية، بالتعاون مع مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة الألمانية، وبالشراكة مع المصارف العامة والخاصة.
وأوضح يعقوب في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المركز لن يكون تقليدياً في محتواه أو أساليبه، بل سيجمع بين خبرات وول ستريت في القطاع المالي، وابتكارات وادي السيليكون في التكنولوجيا والتعلم، بما يتناسب مع احتياجات السوق السورية.
ولفت يعقوب إلى أنه سيتم الاعتماد على محاكاة بيئات العمل المصرفي الحقيقية والتعلم التطبيقي والتفاعلي، لتطوير مهارات العاملين في القطاع والداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا سيما في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال والتقنيات المالية الحديثة.
وشدد يعقوب على أن الأهم هو انعكاس الاستثمار في الكفاءات على حياة المواطن السوري، من خلال خدمات مصرفية أسهل وأسرع وأكثر أماناً، وتعزيز الثقة بالمصارف، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي.
وكان مصرف سوريا المركزي أطلق يوم أمس الأحد مركز التدريب والتأهيل المصرفي وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية ورفع مستوى مهارات العاملين فيه.