تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات في المنطقة التنظيمية الثانية بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم (66) لعام 2012 في محافظة دمشق عن تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية (جنوب المتحلق الجنوبي) حتى الـ 15من الشهر الجاري، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 والمادة (1) من القانون رقم 42 لعام 2018.

وأوضحت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها في التلغرام اليوم أن قرار التمديد يأتي استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلباتهم لدى ديوان المديرية، وإفساح المجال أمام المالكين وأصحاب الحقوق العينية الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم ضمن المهلة السابقة التي انتهت في ال 15 من أيلول الماضي، بهدف ضمان حقوقهم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة دمشق على تنظيم الملكيات العقارية وضمان حقوق المواطنين.

