مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات

دمشق-سانا
استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في قصر تشرين بدمشق، وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.
وحضر اللقاء من الجانب السوري كلٌّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
فيما ضمّ الجانب اللبناني وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
وذكرت وزارة الخارجية عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الأمني وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.
وكان وفد لبناني ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام زار سوريا في التاسع من أيار الماضي، بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.