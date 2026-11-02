مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في قصر تشرين بدمشق، وفداً ‏لبنانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.‏

وحضر اللقاء من الجانب السوري كلٌّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند ‏قبوات.‏

فيما ضمّ الجانب اللبناني وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير العمل محمد ‏حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.‏

وذكرت وزارة الخارجية عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات ‏الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي ‏مقدمتها التعاون الأمني وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات ‏التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية ‏المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.‏

وكان وفد لبناني ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام زار سوريا في التاسع ‏من أيار الماضي، بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ‏وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.‏