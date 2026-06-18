الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس حاراً وصحواً في أغلب المناطق إلى غائم جزئياً في ‏المناطق الشمالية الغربية والساحلية، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية الغربية خلال ساعات ‏بعد الظهر، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية والجنوبية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً وخاصة على المناطق ‏الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية والشرقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏