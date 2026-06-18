الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس حاراً وصحواً في أغلب المناطق إلى غائم جزئياً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية والجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية والشرقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/36
ريف دمشق-القلمون
|13/27
القنيطرة
|15/27
درعا
|17/32
السويداء
|15/30
حمص
|19/30
حماة
|21/34
اللاذقية
|22/30
طرطوس
|20/28
حلب
|21/34
إدلب
|20/31
دير الزور
|28/41
الرقة
|24/39
الحسكة
|27/40